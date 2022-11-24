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В ООН попередили про можливу “антропогенну гуманітарну катастрофу” в Україні

“Напади на цивільних осіб та цивільну інфраструктуру заборонені міжнародним гуманітарним правом". 

В ООН попередили про можливу “антропогенну гуманітарну катастрофу” в Україні
Розмарі Дікарло
Фото: Twitter-акаунт ООН

Безперервні російські атаки на українську цивільну інфраструктуру можуть призвести до того, що цієї зими Україна зіткнеться з “антропогенною гуманітарною катастрофою”.

Про це заступник генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі Дікарло заявила в середу на засіданні Ради Безпеки ООН, пише Голос Америки.

За даними ООН, лише за минулу ніч жертвами російських атак стали понад 30 мирних жителів країни – включно зі загиблими та пораненими.

“Влада була змушена повністю відключити від електрики цілі регіони, зокрема Львівську, Запорізьку, Одеську, Київську та Чернігівську області. Близько трьох мільйонів киян та переважна більшість одеситів залишилися минулої ночі без водопостачання”, – зазначає видання.

Унаслідок останніх атак росіян від енергосистеми було відключено три атомні електростанції, що все ще працюють, – Рівненська, Південноуккраїнська та Хмельницька. Під загрозою через постійні обстріли, як і раніше, перебуває і найбільша європейська АЕС у Запоріжжі.

“Напади на цивільних осіб та цивільну інфраструктуру заборонені міжнародним гуманітарним правом. Те саме стосується і нападів на військові об'єкти, які, як можна очікувати, завдадуть шкоди цивільному населенню”, – заявила Дікарло.

Вона наголосила, що ООН “рішуче засуджує ці атаки та вимагає, щоб Російська Федерація негайно припинила ці дії”.

“Необхідна негайна деескалація. Ми знову звертаємося до всіх держав-членів ООН та міжнародних організацій із закликом підтримати зусилля у цьому напрямку через повагу до суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів”, – додала Дікарло.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив на засіданні Радбезу ООН, що Україна пропонує ухвалити резолюцію про засудження енергетичного терору.

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