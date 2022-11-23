Наразі зі світлом близько 15 % Дніпра, - Філатов

Всі лікарні у Дніпрі отримують стаціонарне живлення (крім генераторів). В цілому ж у Дніпрі зі світлом лише близько 15 % міста.
Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов.
Він додав, що у місті працює близько чверті котелень, решта очікують подачі напруги.
“На лівому березі Ломовська водонасосна станція отримала живлення та чекає дозволу на підключення від оператора Укренерго. У деяких будинках на правому березі вода вже є”, - повідомив Філатов.
Він зазначив, що каналізаційні системи працюють по всьому місті, але на генераторах.
Ємності із водою у Дніпрі розташовані за адресами:
- Просп. Металургів, 30 (СШ № 50)
- Вул. Данила Галицького, 52 (СШ № 91)
- Пров. Вітрильний, 14 (СШ № 132)
- Просп. Дмитра Яворницького, 14 (СШ № 23)
- Набережна Перемоги, 46б (СШ № 76)
- Вул. Робоча, 75а (СШ № 46)
- Вул. Титова, 4 (СШ № 89)
- Вул. Комбрига Петрова, 31 (СШ № 80).
Філатов запевнив, що цей перелік буде доповнюватися, і подякував рятувальникам з ДСНС, які допомагають з наповненням цих діжок.
Як раніше повідомлялось, Львів вже зі світлом, у Хмельницькому з електрикою понад 50% споживачів, на Тернопіллі - лише третина населених пунктів.
Нагадаємо, внаслідок ракетних обстрілів Росією 23 листопада ударів зазнали житлові будинки та ТЕЦ, ТЕС і електропідстанції у місті Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях.