Із шахт у Кривому Розі врятували більшу частину шахтарів, залишаються ще 200

У найближчі декілька годин планують відновити електропостачання і врятувати людей.

У Кривому Розі триває рятувальна операція шахтарів.

Про це повідомив керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

За його словами, вдалося вивести більше половини працівників.

"Залишилось трохи більше 200 людей. Ще декілька годин", - зазначив Вілкул.

Він додав, що також у найближчі декілька годин будуть намагатися відновити електропостачання.

"Спочатку будуть підключатися лінії на яких є об’єкти критичної інфраструктури (котельні, ГРП, насосні), потім інші. Об’єктивно кажучи, потужності може бути 50% від необхідного. Тому задля того, щоб підключити все місто, нам всім треба зекономити 50% споживання електроенергії", - повідомив керівник військової адміністрації.

Нагадаємо, нині після атак Росії на українську енергоінфраструктуру шахтарі не змогли вибратися на поверхню. Після обстрілів стартувала рятувальна операція.