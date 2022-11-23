За відсутності електропостачання сигнал повітряної тривоги подаватимуть механічними засобами, - КМДА

Киян просять не ігнорувати ці сигнали.

На територіях, де немає електроенергії, подавати сигнал повітряної тривоги будуть за допомогою механічних засобів - зокрема, гучномовців.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Подавати сигнали про повітряну тривогу гучномовцями будуть, зокрема, патрульні бригади Нацполіції та ДСНС.

Мешканців столиці просять звертати увагу на такі оповіщення і в разі повідомлення про повітряну тривогу слідувати в укриття.

“Тих, хто має доступ до мережі інтернет та в будинках, де забезпечене електропостачання, просимо і надалі орієнтуватись на сигнали сирен та офіційні повідомлення міської влади”, - підсумували в КМДА.

Нагадаємо, у кожному районі Києва міська влада хоче обладнати в середньому по 100 пунктів обігріву. Вони працюватимуть у випадку надзвичайних ситуацій взимку.