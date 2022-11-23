​Львів зі світлом, у Хмельницькому з електрикою понад 50% споживачів, на Тернопіллі - лише третина населених пунктів (доповнено)

У Львові вже відновили електропостачання.

Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.

За його словами, в місті, щоправда, є планові відключення, тож деякі будинки можуть бути без електрики.

"Також відновили подачу води та тепла. Всі міські служби працюють", - додав Садовий.

У Львівській області відновили електропостачання 90% абонентів, зазначив керівник ОВА максим Козицький.

На Хмельниччині, де нині відключили два блоки атомної електростанції, ситуація в мережі нестабільна.

За словами керівника ОВА Сергія Гамалія, триває робота, аби відновити постачання електроенергії.

У Хмельницькому вдалося підключити до електромережі понад 50% жителів, розповів міський голова Олександр Симчишин.

"На разі за рахунок часткового заживлення та запуску котелень в автономному режимі на когенераційних установках та генераторах опалення вже подаємо для майже 90% споживачів. Електропостачання відновлене вже у понад 50% споживачів. Енергетики працюють у дуже складних умовах", - йдеться в повідомленні Симчишина у соцмережах.

У місті в звичному режимі працюють медичні заклади. Під питанням робота електротранспорту 24 листопада. Після 17.30 почали відновлювати водопостачання

У Тернопільській області відновили електропостачання в третині населених пунктів.

Як повідомили в Тернопільській ОВА, споживачів краю поступово підключають до мережі.

"Наразі є електропостачння у третині населених пунктів області. Частково заживлений обласний центр. Першочергово підключають до електропостачання об'єкти критичної інфраструктури", - зазначили в пресслужбі обласної адміністрації.

У Вінницькій області, як повідомив керівник ОВА Сергій Борзов, мають найближчим часом заживити об’єкти критичної інфраструктури (водоканал, лікарні).

Нагадаємо, 23 листопада від енергосистеми були відключені енергоблоки Хмельницької АЕС.

Росіяни націлились на об’єкти критичної інфраструктури Вінницької області.