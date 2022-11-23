Уряд підтримав законопроєкт про єдині підходи у зарплаті держслужбовців

Заробітна плата держслужбовця буде враховувати його кваліфікацію та досвід і складність роботи на посаді.

Кабінет міністрів України схвалив законопроєкт щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад.

Про це повідомила голова Національного агентства України з питань державної служби Наталія Алюшина.

Над законопроєктом Нацагентство працювало два роки.

Серед новацій законопроєкту є запровадження прозорої системи оплати праці на основі класифікації посад на єдиних підходах в усіх державних органах.

За словами Алюшиної, після прийняття закону заробітна плата держслужбовця буде враховувати його кваліфікацію та досвід, складність роботи на посаді, а також результативність і якість виконання посадових обов’язків.

“Запровадження прозорої системи оплати праці на основі класифікації дозволить громадянам, які претендують на посади державної служби, усвідомити міру відповідальності і реальний рівень винагороди на посаді”, – йдеться у повідомленні.

Таке рішення також дозволить Україні поглибити євроінтеграційні процеси, зокрема досягти Європейських стандартів належного адміністрування SIGMA “Принципи державного управління”.

Нагадаємо, Верховна Рада схвалила за основу законопроєкт, який пропонує бронювати державних службовців як військовозобов’язаних.