Уряд підтримав законопроєкт про єдині підходи у зарплаті держслужбовців

Кабінет міністрів України схвалив законопроєкт щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад.
Про це повідомила голова Національного агентства України з питань державної служби Наталія Алюшина.
Над законопроєктом Нацагентство працювало два роки.
Серед новацій законопроєкту є запровадження прозорої системи оплати праці на основі класифікації посад на єдиних підходах в усіх державних органах.
За словами Алюшиної, після прийняття закону заробітна плата держслужбовця буде враховувати його кваліфікацію та досвід, складність роботи на посаді, а також результативність і якість виконання посадових обов’язків.
“Запровадження прозорої системи оплати праці на основі класифікації дозволить громадянам, які претендують на посади державної служби, усвідомити міру відповідальності і реальний рівень винагороди на посаді”, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Верховна Рада схвалила за основу законопроєкт, який пропонує бронювати державних службовців як військовозобов’язаних.