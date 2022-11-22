Шмигаль спростував фейки про експорт електроенергії в ЄС, евакуацію через блекаути й вибіркове відключення міст

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, чому Україна не продає електроенергію в ЄС, навіщо одні міста відключають частіше від інших та звідки черпати інформацію про евакуацію в разі блекауту.

У своїй промові на засіданні уряду 22 листопада Шмигаль заявив, що нині "з’являється багато чуток, а інколи й відвертої брехні" щодо ситуації в українському енергосекторі.

"По-перше, Україна не продає електроенергію в Європейський Союз із 11 жовтня, коли почалася масована атака на нашу енергосистему. Тобто те, що наші електростанції зараз виробляють - вони виробляють для України та українців", - підкреслив прем'єр.

Шмигаль зазначив, що в українців є також багато зауважень, чому одні міста відключають частіше за інші.

"Якщо спрощено й коротко, то між станцією, яка виробляє електроенергію, та нашими домівками як кінцевим споживачем є підстанції та мережі, що транспортують електроенергію. Російські терористи б’ють саме по цих об’єктах. Через це інколи неможливо транспортувати велику кількість електроенергії в окремі області чи райони. Тому обмеження відбуваються по країні нерівномірно", - пояснив глава уряду.

Щодо евакуації через блекаути, то прем'єр закликав прошу керуватися лише офіційною інформацією уповноважених органів.

"У нас є державна компанія "Укренерго", яка постійно комунікує необхідну чітку інформацію. Є Міністерство енергетики. Є відповідальні представники обласних військових адміністрацій. Президент, Уряд також постійно інформують про стан справ", - сказав прем'єр.

Нагадаємо, нещодавно фейк про експорт електроенергії до ЄС спростували в Укренерго.

Днями в НАЕК повідомили про фейковий телеграм-канал щодо "відключень світла".