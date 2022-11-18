Експорт електроенергії припинено ще 11 жовтня, - Укренерго

Заяви про нібито експорт надлишкової електроенергії є абсолютною брехнею.

У медіа та соціальних мережах поширюється фейкова інформація про те, що Україна нібито експортує електроенергію до країн Євросоюзу. Проте насправді експорт припинено ще 11 жовтня.

Про це повідомляє "Укренерго".

Так, в "Укренерго" заявляють, що заяви про нібито експорт надлишкової електроенергії є абсолютною брехнею та свідомою дезінформацією.

"Мета поширювачів - збурити суспільство, змучене відключеннями електроенергії і переключити увагу від російських ракетних ударів, через які в українців перебої зі світлом", - сказано у повідомленні.

Після масованої ракетної атаки росіян 10 жовтня експорт був припинений. Зазначається, що цю інформацію можна перевірити в численних європейських відкритих джерелах, насамперед на офіційній платформі даних ENTSO-E.

Наголошується, що усі доступні потужності української генерації наразі працюють винятково для покриття потреб українських споживачів.

Нагадаємо, що у Києві 18 листопада почалися екстрені відключення електроенергії. Складені графіки стабілізаційних відключень не діють.

Стабілізаційні та екстрені відключення повʼязані з завданою російськими ударами шкодою мережі. Окупанти з 10 жовтня цілеспрямовано завдають терористичних ударів по енергетичних обʼєктах. Остання хвиля масованої атаки відбулася вчора, 17 листопада. До того ворог бив ракетами по обʼєктах 15 листопада.