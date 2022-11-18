За останній місяць дві третини загиблих пішоходів загинули у темну пору доби, - Монастирський

Існує лише одне просте правило: треба бути видимим. Для цього використовуються світловідбивальні стрічки безпеки.

Питання безпеки на дорогах є одним із головних пріоритетів. За останній місяць дві третини загиблих пішоходів на дорогах, у тому числі у темну пору доби.

Про це під час брифінгу під час акції "Не розгубись у темряві" в одному з закладів освіти для національного телемарафону повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

"Ми всі бачимо, що відбуваються віялові відключення світла, у тому у темну пору доби. Крім того, зима збільшує нічний час, тому питання безпеки на дорогах є одним із головних наших пріоритетів. За останній місяць дві третини загиблих пішоходів на дорогах, у тому числі у темну пору доби. Тому ми прийшли до закладу освіти, щоб розповісти дітям як убезпечити себе", - сказав міністр.

Очільник МВС наголосив, що існує лише одне просте правило: треба бути видимим. Для цього використовуються світловідбивальні стрічки безпеки, які можна самостійно придбати.

Під час заходу такі стрічки роздали школярам. Планується, що вони роздаватимуться й в інших закладах освіти, де проходитимуть тренінги.

Нагадаємо, у зв'язку з регулярним вимкненням світла стали частими випадки загибелі пішоходів.

Раніше Нацполіція закликала громадян дотримуватись правил безпеки та відповідально ставитися до безпеки на дорозі.