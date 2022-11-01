Троє пішоходів загинули вночі на дорогах Київщини - Нацполіція закликає дотримуватись правил безпеки

Троє пішоходів загинули вночі на дорогах Київщини - МВС закликає дотримуватись правил безпеки
Три смерті стались цієї ночі на дорогах Київщини в темну пору доби через неосвітлені траси, порушення ПДР і відсутність світлових елементів у загиблих.
Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.
"В результаті на Бориспільщині загинула неповнолітня дівчинка, у селі Рудня на смерть збили 54-річного велосипедиста, на Білоцерківщині під колесами авто загинув пішохід", - написав він.
В усіх епізодах учасники дорожньо-транспортної пригоди встановлені.
"Втім багатьох із трагедій можна було б уникнути, якби і водії, і пішоходи відповідально ставились до безпеки на дорозі", - зазначив Нєбитов.
Він закликав дотримуватись правил під час перебування на дорозі.
Водіям:
- перевіряйте справність роботи фар перед виїздом;
- знижуйте швидкість у населених пунктах, а особливо на перехрестях та пішохідних переходах;
- дотримуйтесь правил ПДР.
Велосипедистам:
- уникайте автодоріг та здійснення руху на проїжджій частині. Натомість рухайтесь по велодоріжках;
- використовуйте ліхтарі, фари, світловідбивні елементи одягу та кросівок.
Пішоходам:
- надавайте перевагу світлим кольорам у виборі одягу та взуття [чорний одяг у темну пору доби - невидимий, білий - помітний на відстані 55 метрів];
- використовуйте світловідбивні елементи - їхня видимість гарантована за 130 метрів;
- дотримуйтеся правил ПДР: зупиняйтеся перед пішохідним переходом для того, щоб вас побачили.
Батькам:
- не залишайте без нагляду своїх дітей;
- забезпечте їх ліхтариками або іншими елементами, які відбивають світло;
- роз'яснюйте дітям необхідність утримання від катання на самокатах, велосипедах та роликах у темну пору доби.
"Зараз, під час ускладнення енергетичної ситуації через ворожі обстріли, ці прості, але важливі правила зможуть врятувати життя вам або вашим близьким", - підсумував начальник ГУ Нацполіції Київщини.
Нагадаємо, Укренерго запровадило безпрецедентні екстрені обмеження електропостачання.