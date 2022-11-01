Троє пішоходів загинули вночі на дорогах Київщини - Нацполіція закликає дотримуватись правил безпеки

Багатьох трагедій можна уникнути, якщо водії та пішоходи відповідально ставитимуться до безпеки на дорозі.

Троє пішоходів загинули вночі на дорогах Київщини - МВС закликає дотримуватись правил безпеки

Три смерті стались цієї ночі на дорогах Київщини в темну пору доби через неосвітлені траси, порушення ПДР і відсутність світлових елементів у загиблих.

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

"В результаті на Бориспільщині загинула неповнолітня дівчинка, у селі Рудня на смерть збили 54-річного велосипедиста, на Білоцерківщині під колесами авто загинув пішохід", - написав він.

В усіх епізодах учасники дорожньо-транспортної пригоди встановлені.

"Втім багатьох із трагедій можна було б уникнути, якби і водії, і пішоходи відповідально ставились до безпеки на дорозі", - зазначив Нєбитов.

Він закликав дотримуватись правил під час перебування на дорозі.

Водіям:

перевіряйте справність роботи фар перед виїздом;

знижуйте швидкість у населених пунктах, а особливо на перехрестях та пішохідних переходах;

дотримуйтесь правил ПДР.

Велосипедистам:

уникайте автодоріг та здійснення руху на проїжджій частині. Натомість рухайтесь по велодоріжках;

використовуйте ліхтарі, фари, світловідбивні елементи одягу та кросівок.

Пішоходам:

надавайте перевагу світлим кольорам у виборі одягу та взуття [чорний одяг у темну пору доби - невидимий, білий - помітний на відстані 55 метрів];

використовуйте світловідбивні елементи - їхня видимість гарантована за 130 метрів;

дотримуйтеся правил ПДР: зупиняйтеся перед пішохідним переходом для того, щоб вас побачили.

Батькам:

не залишайте без нагляду своїх дітей;

забезпечте їх ліхтариками або іншими елементами, які відбивають світло;

роз'яснюйте дітям необхідність утримання від катання на самокатах, велосипедах та роликах у темну пору доби.

"Зараз, під час ускладнення енергетичної ситуації через ворожі обстріли, ці прості, але важливі правила зможуть врятувати життя вам або вашим близьким", - підсумував начальник ГУ Нацполіції Київщини.

Нагадаємо, Укренерго запровадило безпрецедентні екстрені обмеження електропостачання.