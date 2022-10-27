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Укренерго запроваджує безпрецедентні екстрені обмеження, – ДТЕК

Графіки аварійних відключень, які були складені напередодні, на даний час не актуальні.

Укренерго запроваджує безпрецедентні екстрені обмеження, – ДТЕК
Фото: Катя Куницкая

Внаслідок ударів Росії енергосистема Ураїни зазнала нових пошкоджень. Через це виник дефіцит потужності електроенергії в розмірі 30% споживання.

Про це повідомила пресслужба компанії ДТЕК у Telegram.

"Щоб не допустити повного знеструмлення столиці та центральних регіонів України, держенергокомпанія НЕК «Укренерго» вводить безпрецедентні екстрені обмеження", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що графіки аварійних відключень, складені напередодні, на даний час не актуальні.

"На жаль, найближчими днями будуть застосовані більш жорсткі й тривалі відключення електропостачання. Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК «Укренерго», іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації", –повідомили в ДТЕК.

Нагадаємо, раніше голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що через удари Росії Київській області потрібно готуватися до екстрених відключень електрики на невизначений термін. Ліквідація наслідків триває.

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