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Росіяни вранці обстріляли Сумську область: пошкоджені будинки мирних людей (оновлення)

Даних про поранених людей нема, але на агропідприємстві постраждав собака. 

Росіяни вранці обстріляли Сумську область: пошкоджені будинки мирних людей (оновлення)
Обстріл Сумської області 27 жовтня
Фото: Дмитро Живицький/Сумська ОДА

Російська армія вранці обстріляла дві громади Сумської області. Вогонь вівся кілька годин. 

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький. Стріляли з "градів" і ствольної артилерії 152-мм.

"Хотінська громада: артобстріл після 7:30 почався, наразі триває. Саме ці вибухи чують і сумчани та мешканці сусідніх громад", – написав він вранці.

У Білопільській громаді обстріл почався після 8 ранку.

Фото: Дмитро Живицький/Сумська ОДА

Фото: Дмитро Живицький/Сумська ОДА

Фото: Дмитро Живицький/Сумська ОДА

Оновлення 14:26. Ворог бив "градами" по оселях мирних людей. Також зафіксовано 33 снаряди зі ствольної артилерії, повідомив Живицький.

"Вибухи були в центрі села: пошкоджені пʼять приватних будинків. При цьому, в одну з осель залетів снаряд і не розірвався. Там жила бабуся, на щастя - її напередодні забрала до себе донька в сусіднє село", – зазначив він.

Один уламок наскрізь пробив дві стіни у бібліотеці та амбулаторії. Працівники дивом не постраждали.

"Є руйнування і на місцевому аргопідприємстві. Осколком зачепило сторожового собаку, той шокований, снаряд розірвався прям біля нього", – написав голова ОВА. 

Пошкоджені лінії електропередач, інтернет.

"На місці працюють енергетики, газовики, комунальні служби громади, правоохоронці та сапери. Одразу домогосподарства забезпечили необхідними будматеріалами, триває робота з відновлення людських домівок", – повідомив він. 

Нагадаємо, за вчорашній день ворог двічі обстрілював Сумську область. Били по Новослобідській та Юнаківській громадах. 

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