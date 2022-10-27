Росіяни вранці обстріляли Сумську область: пошкоджені будинки мирних людей (оновлення)

Російська армія вранці обстріляла дві громади Сумської області. Вогонь вівся кілька годин.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький. Стріляли з "градів" і ствольної артилерії 152-мм.
"Хотінська громада: артобстріл після 7:30 почався, наразі триває. Саме ці вибухи чують і сумчани та мешканці сусідніх громад", – написав він вранці.
У Білопільській громаді обстріл почався після 8 ранку.
Оновлення 14:26. Ворог бив "градами" по оселях мирних людей. Також зафіксовано 33 снаряди зі ствольної артилерії, повідомив Живицький.
"Вибухи були в центрі села: пошкоджені пʼять приватних будинків. При цьому, в одну з осель залетів снаряд і не розірвався. Там жила бабуся, на щастя - її напередодні забрала до себе донька в сусіднє село", – зазначив він.
Один уламок наскрізь пробив дві стіни у бібліотеці та амбулаторії. Працівники дивом не постраждали.
"Є руйнування і на місцевому аргопідприємстві. Осколком зачепило сторожового собаку, той шокований, снаряд розірвався прям біля нього", – написав голова ОВА.
Пошкоджені лінії електропередач, інтернет.
"На місці працюють енергетики, газовики, комунальні служби громади, правоохоронці та сапери. Одразу домогосподарства забезпечили необхідними будматеріалами, триває робота з відновлення людських домівок", – повідомив він.
Нагадаємо, за вчорашній день ворог двічі обстрілював Сумську область. Били по Новослобідській та Юнаківській громадах.