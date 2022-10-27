Росіяни вранці обстріляли Сумську область: пошкоджені будинки мирних людей (оновлення)

Даних про поранених людей нема, але на агропідприємстві постраждав собака.

Російська армія вранці обстріляла дві громади Сумської області. Вогонь вівся кілька годин.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький. Стріляли з "градів" і ствольної артилерії 152-мм.

"Хотінська громада: артобстріл після 7:30 почався, наразі триває. Саме ці вибухи чують і сумчани та мешканці сусідніх громад", – написав він вранці.

У Білопільській громаді обстріл почався після 8 ранку.

Фото: Дмитро Живицький/Сумська ОДА

Фото: Дмитро Живицький/Сумська ОДА

Фото: Дмитро Живицький/Сумська ОДА

Оновлення 14:26. Ворог бив "градами" по оселях мирних людей. Також зафіксовано 33 снаряди зі ствольної артилерії, повідомив Живицький.

"Вибухи були в центрі села: пошкоджені пʼять приватних будинків. При цьому, в одну з осель залетів снаряд і не розірвався. Там жила бабуся, на щастя - її напередодні забрала до себе донька в сусіднє село", – зазначив він.

Один уламок наскрізь пробив дві стіни у бібліотеці та амбулаторії. Працівники дивом не постраждали.

"Є руйнування і на місцевому аргопідприємстві. Осколком зачепило сторожового собаку, той шокований, снаряд розірвався прям біля нього", – написав голова ОВА.

Пошкоджені лінії електропередач, інтернет.

"На місці працюють енергетики, газовики, комунальні служби громади, правоохоронці та сапери. Одразу домогосподарства забезпечили необхідними будматеріалами, триває робота з відновлення людських домівок", – повідомив він.

Нагадаємо, за вчорашній день ворог двічі обстрілював Сумську область. Били по Новослобідській та Юнаківській громадах.