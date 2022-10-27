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Україна провела 28 обмінів полоненими і звільнила з полону 978 людей, – Маляр

Серед них 99 цивільних.

Україна провела 28 обмінів полоненими і звільнила з полону 978 людей, – Маляр
Ганна Маляр
Фото: Міноборони

З початку повномасштабного вторгнення Україна провела 28 обмінів та звільнила 978 осіб з російського полону.

Про це повідомила на брифінгу заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Останніх кілька тижнів стали знаковими у питанні обмінів військовополоненими. З початку повномасштабного вторгнення вже здійснено 28 обмінів та звільнено 978 осіб, серед них 99 цивільних. Перемовини щодо звільнення та обміни наших військовополонених постійно тривають", – заявила заступниця міністра.

 

Вона звернулась до родичів військовополонених та безвісти зниклих з проханням – довіряти інформацію про близьких лише державним уповноваженим інституціям, а саме: координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими.

27 жовтня в СБУ повідомили, що фіксують збільшення звернень щодо шахраїв, які намагаються нажитись на рідних військовополонених, пропонуючи фейкові послуги щодо обміну, повернення тіл та телефонних розмов.

Нагадаємо, учора Україна повернула з російського полону ще десять військових.  

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