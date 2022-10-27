Іспанія надасть Україні новий пакет військової допомоги, – Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков обговорив з іспанським колегою Маргаритою Роблес питання зміцнення обороноздатності країни.

Про це Міністерство оборони України повідомляє у Telegram.

“Провів продуктивну розмову з міністром оборони Іспанії Маргаритою Роблес. Дякуємо за вашу підтримку та за те, що ви перші надали системи Hawk, щоб зробити наше небо безпечнішим. Чекаємо на новий пакет військової допомоги, який надійде незабаром”, – заявив Резніков.

Нагадаємо, Міністерство оборони Іспанії оголосило про передання Україні п’яти електрогенераторів.