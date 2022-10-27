Учора російські військові вбили п’ятеро цивільних українців

У середу, 26 жовтня, внаслідок російської агресії загинуло п’ятеро українців, одинадцять цивільних було поранено.
Про це повідомляють в Офісі президента з посиланням на дані ОВА.
Згідно з повідомленням, у Донецькій області загинуло троє мирних жителів, ще троє отримали поранення.
У Запорізькій області – одна людина загинула, одна – дістала поранення.
На Харківщині – один загиблий і семеро поранених.
Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили 1 103 і поранили 2 474 людини у Донецькій області.