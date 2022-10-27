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Учора російські військові вбили п’ятеро цивільних українців

Люди загинули у Донецькій, Запорізькій і Харківській областях.

Учора російські військові вбили п’ятеро цивільних українців
Фото: ОП

У середу, 26 жовтня, внаслідок російської агресії загинуло п’ятеро українців, одинадцять цивільних було поранено.

Про це повідомляють в Офісі президента з посиланням на дані ОВА.

Згідно з повідомленням, у Донецькій області загинуло троє мирних жителів, ще троє отримали поранення.

У Запорізькій області – одна людина загинула, одна – дістала поранення.

На Харківщині – один загиблий і семеро поранених.

 

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили 1 103 і поранили 2 474 людини у Донецькій області.

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