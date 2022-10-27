Учора росіяни гатили з мінометів і артилерії по десяти населених пунктах Харківщини

Минулої доби ворог обстрілював розташовані недалеко від лінії розмежування та кордону з Росією населені пункти Харківського, Куп'янського, Ізюмського та Чугуївського районів Харківської області.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Згідно з повідомленням, ворог обстрілював з мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Чугунівка, Стрілеча, Дворічна, Кам’янка, Красне, Стариця, Берестове, Кислівка, Котлярівка та Фиголівка.

Вчора в Ізюмському районі на, попередньо, протитанковій міні підірвався автомобіль піротехніків ДСНС. За уточненими даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, одна людина загинула, шестеро – отримали поранення.

Протягом доби цивільних, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів, не зафіксовано. Проте у Харківському районі на міні підірвався та отримав поранення 62-річний чоловік.

За минулу добу знешкоджено 291 вибухонебезпечний предмет, але мінна небезпека в області все ще дуже висока. Вкотре закликаю усіх до максимальної обережності.

Нагадаємо, станом на вівторок, 25 жовтня, на Харківщині окупованими залишалися 34 населених пунктів або 1,8% території області.