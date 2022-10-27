Окупанти обстріляли із “смерчів” околиці обласного центру в Запорізькій області

Загиблих і поранених немає.

Уночі ворог обстріляв із “смерчів” Запорізьку область: постраждав об’єкт інфраструктури.

Про це повідомив у Telegram голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

“Вночі ворог атакував околиці обласного центру. За попередньою інформацією, це були три снаряди реактивних систем залпового вогню “смерч”. Постраждалих немає”, – йдеться у повідомленні.

Руйнувань зазнав об’єкт інфраструктури. Виникла пожежа, що була вчасно ліквідована співробітниками ДСНС.

Нагадаємо, внаслідок російських обстрілів зруйновано дві третини міста Оріхів Запорізької області.