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У ніч проти неділі Україна перейде на зимовий час

Стрілки годинника потрібно перевести на одну годину назад.

У ніч проти неділі Україна перейде на зимовий час
Фото: glavcom.ua

У ніч проти неділі, 30 жовтня, Україна о 04:00 перейде на зимовий час.

Стрілки годинника потрібно перевести на одну годину назад.

Переведення годинників регламентується постановою Кабміну від 13 травня 1996 року № 509 “Про порядок обчислення часу на території України”.

Згідно з постановою, на території України щорічно годинникова стрілка переводиться на годину вперед в останню неділю березня о 3:00 і в останню неділю жовтня о 4:00 – на годину назад.

“Літній” і “зимовий” порядок обчислення часу вперше було введено у Великобританії в 1908 році для економії та більш раціонального розподілу електроенергії протягом доби. У СРСР перехід на зимовий час і назад регулярно здійснювався з 1981 року. Зараз понад 110 країн світу переходять на літній і зимовий час.

Нагадаємо, у березні 2021 у Верховній Раді не вистачило голосів за проєкт закону, що передбачає скасування переходу

Документ пропонував встановити київський час незалежно від сезону – час годинної зони, в якій розташована столиця України – місто Київ, що відповідає другому годинному поясу в національній шкалі координованого часу України UTC (UA) +2 (зимовий час).

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