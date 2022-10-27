У ніч проти неділі Україна перейде на зимовий час

У ніч проти неділі, 30 жовтня, Україна о 04:00 перейде на зимовий час.
Стрілки годинника потрібно перевести на одну годину назад.
Переведення годинників регламентується постановою Кабміну від 13 травня 1996 року № 509 “Про порядок обчислення часу на території України”.
Згідно з постановою, на території України щорічно годинникова стрілка переводиться на годину вперед в останню неділю березня о 3:00 і в останню неділю жовтня о 4:00 – на годину назад.
Нагадаємо, у березні 2021 у Верховній Раді не вистачило голосів за проєкт закону, що передбачає скасування переходу.
Документ пропонував встановити київський час незалежно від сезону – час годинної зони, в якій розташована столиця України – місто Київ, що відповідає другому годинному поясу в національній шкалі координованого часу України UTC (UA) +2 (зимовий час).