На півдні ЗСУ знищили два укриття з окупантами

Штурмова та армійська авіація Збройних сил України відпрацювала на півдні шість ударів по силах протиповітряної оборони ворога.
Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.
А також – по опорному пункту та по трьох районах скупчення живої сили, озброєння та техніки на Бериславщині та в Миколаївському районі.
Ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали 190 вогневих завдань.
Підтверджені втрати ворога складають:
- 53 рашисти,
- два міномети,
- самохідна крупнокаліберна гаубиця «Акація»,
- два бронемашини,
- два бліндажі з особовим складом.
Остаточні результати дорозвідуються.
Нагадаємо, 25 жовтня Збройні сили України знищили ще 480 російських окупантів. Загалом Росія втратила в Україні вже 68 900 військових.