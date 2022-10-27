Унаслідок ракетного удару по Дніпру загинули двоє, поранені четверо людей
Унаслідок ракетного удару по Дніпру загинули двоє, поранені четверо людей
​У Чехії до пам’ятника солдату Червоної армії домалювали пральну машину
​У Чехії до пам’ятника солдату Червоної армії домалювали пральну машину
Президент Гвінеї-Бісау заявив, що Путін просив його передати Зеленському меседж
Президент Гвінеї-Бісау заявив, що Путін просив його передати Зеленському меседж
В Укренерго визнали нерівномірні відключення світла серед споживачів, графіки хочуть зробити більш зручними
В Укренерго визнали нерівномірні відключення світла серед споживачів, графіки хочуть зробити більш зручними
СБУ затримала депутата ОПЗЖ та столичного банкіра, які організували виїзд за кордон для призовників
СБУ затримала депутата ОПЗЖ та столичного банкіра, які організували виїзд за кордон для призовників
Криза в Угорщині: уряд Орбана постає перед серйозними викликами
Криза в Угорщині: уряд Орбана постає перед серйозними викликами
Оприлюднено спільне звернення президентів України та Німеччини
Оприлюднено спільне звернення президентів України та Німеччини
Командування Повітряних Сил закликає не показувати бойову роботу IRIS-T та Nasams
Командування Повітряних Сил закликає не показувати бойову роботу IRIS-T та Nasams
ГоловнаСуспільствоВійна

Директор ЦРУ відвідав Україну на початку жовтня, – CNN

Білл Бернс зустрівся з президентом Зеленським та іншими посадовцями.

Директор ЦРУ відвідав Україну на початку жовтня, – CNN
Фото: ЕРА/UPG

Директор ЦРУ Білл Бернс відвідав Україну на початку жовтня і зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та іншими офіційними особами.

Про це пише CNN з посиланням на джерела.

“Перебуваючи там, він підтвердив зобов’язання США підтримувати Україну в її боротьбі з російською агресією, включно з продовженням обміну розвідданими”, – сказав американський чиновник.

Джерела відмовилися надавати додаткові подробиці візиту.

CNN зазначає, що поїздка Бернса відбулася у той момент, коли американці дедалі більше стурбовані можливістю Росії використати у війні ядерну зброю. 

Бернс та інші офіційні особи США публічно заявили, що не бачать доказів того, що Москва активно готується піти на такий крок, але офіційні особи, знайомі з розвідданими, попереджають, що ризик є, мабуть, найвищим з початку російського вторгнення.

Нагадаємо, США попередили Путіна про наслідки за використання ядерної зброї в Україні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також