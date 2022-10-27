Директор ЦРУ відвідав Україну на початку жовтня, – CNN

Білл Бернс зустрівся з президентом Зеленським та іншими посадовцями.

Директор ЦРУ Білл Бернс відвідав Україну на початку жовтня і зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та іншими офіційними особами.

Про це пише CNN з посиланням на джерела.

“Перебуваючи там, він підтвердив зобов’язання США підтримувати Україну в її боротьбі з російською агресією, включно з продовженням обміну розвідданими”, – сказав американський чиновник.

Джерела відмовилися надавати додаткові подробиці візиту.

CNN зазначає, що поїздка Бернса відбулася у той момент, коли американці дедалі більше стурбовані можливістю Росії використати у війні ядерну зброю.

Бернс та інші офіційні особи США публічно заявили, що не бачать доказів того, що Москва активно готується піти на такий крок, але офіційні особи, знайомі з розвідданими, попереджають, що ризик є, мабуть, найвищим з початку російського вторгнення.

Нагадаємо, США попередили Путіна про наслідки за використання ядерної зброї в Україні.