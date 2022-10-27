Рівне отримало 500 мобільних будиночків, - мер Олександр Третяк

Будиночки будуть використовуватись для прихистку громадян на зимовий період.

Swedish Civil Contingencies Agency (MSB) надала Рівному 500 мобільних будиночків.

Про це повідомив мер Рівного Олександр Третяк.

“У нашому місті стартував пілотний проект мобільного прихистку громадян на зимовий період”, - повідомив Третяк.

Він додав, що отримані будиночки будуть встановлені у різних мікрорайонах Рівного.

Загалом же, зазначив Третяк, MSB надасть Україні 4 тис. мобільних павільйонів-будиночків для тимчасового перебування.

Нагадаємо, 13 жовтня українські рятувальники отримали гуманітарну допомогу від естонських партнерів. Цього разу ДСНС отримали 10 мобільних будиночків CONTAINEX.