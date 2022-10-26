Кияни пропонують перейменувати вулицю Ентузіастів на честь командувача “Привидів Києва” Матюшенка

Полковник Матюшенко загинув 26 червня 2022 року у повітряному бою з російськими окупантами над островом Зміїний.

Вулицю Ентузіастів в Києві пропонують перейменувати на честь полковника Михайла Матюшенка. Він командував 40-ю бригадою тактичної авіації, льотчики якої стали прообразом "Привида Києва".

Про це стало відомо з інформації на сторінці петиції №11396 на сайті електронних петицій Київради.

“Матюшенко у віці 61 року повернувся до ЗСУ, аби передавати свій досвід молодим пілотам, а також самостійно виконувати бойові завдання”, - йдеться у петиції.

Автор петиції Денис Гордєєв зазначає, що вул. Ентузіастів на Русанівці є одним з радянських маркерів на мапі Києва.

“Ця назва походить від традиції, започаткованої радянським наркомом Анатолієм Луначарським -- називати вулиці на честь революціонерів, що "з ентузіазмом" відправлялись у заслання, призначене царським режимом”, - додав Гордєєв.

Нагадаємо, полковник Матюшенко загинув 26 червня 2022 року у повітряному бою з російськими окупантами над островом Зміїний. Прощання з героєм відбулось 3 жовтня, на Алеї Героїв у Бучі.

Раніше повідомлялось, що петиція про перейменування столичної площі Перемоги та демонтаж обеліску на ній набрала більше 6 тис. голосів.