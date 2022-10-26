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Франція передала ДСНС черговий пакет допомоги

Серед іншого, ДСНС отримали пересувний медпункт із радіологічним обладнанням.

Франція передала ДСНС черговий пакет допомоги
Фото: Мері Акопян

Уряд Франції передав вже четвертий від 24 лютого пакет допомоги для ДСНС України

Про це повідомила заступниця міністра внутрішніх справ Мері Акопян.

В складі цього пакету допомоги:

  • 7 пожежних машин,
  • 6 легкових спеціалізованих авто і
  • 1 санітарний, а також 
  • пересувний медпункт із радіологічним обладнанням,
  • 7 причепів з човнами та понад 70 тонн пожежного,  аварійно-рятувального й медичного обладнання загальною вартістю майже 3 млн євро буде направлено за призначенням в найгарячіші точки України.

Акопян нагадала, що від Франції українські рятувальники отримали вже 76 одиниць пожежно-рятувальних та медичних автомобілів й тонни спорядження на суму понад 8,5 млн євро.

Отримана від Франції техніка зараз працює в Києві, Запоріжжі, на Харківщині, Київщині, Чернігівщині, Черкащині. А медичними автомобілями з-під обстрілів евакуйовано сотні цивільних. 

Нагадаємо, Управління ООН з обслуговування проєктів (ЮНОПС) пообіцяло допомогти Україні із розмінуванням територій.

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