ООН допоможе Україні з розмінуванням

Україна отримає від ООН устаткування, яке допоможе піротехнікам очищати територію від вибухонебезпечних предметів.

Управління ООН з обслуговування проєктів (ЮНОПС) пообіцяло допомогти Україні із розмінуванням територій.

Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.

“20 команд ДСНС та Державної спецслужби транспорту отримають технічні засоби та засоби персонального захисту”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, Україна отримає металодетектори, броньовані шоломи, бронежилети, мінні трали, широкорамкові металошукачі, броньовані екскаватори та інше устаткування.

Нагадаємо, ворог масово замінував об’єкти критичної інфраструктури сучасними мінами ПОМ-3. Встановлені також "розтяжки" та заборонені "міни-метелики". Піротехніки ДСНС щодня розміновують до 1500 боєприпасів на деокупованих територіях області.