На Донеччині підірвався на міні київський активіст та правозахисник Олег Симороз

Важке поранення тримав на Донеччині київський активіст та правозахисник, співзасновник партії "Народовладдя" Олег Симороз.

Про це повідомив у Facebook екснардеп Юрій Левченко.

Військовий брав активну участь в акціях проти забудови зелених зон Києва. Зокрема, Микильської Слобідки, Каштанового гаю, Совських ставків, Кирилівського гаю.

За словами екснардепа, Симороз після повномасштабного вторгнення Росії записався в тероборону й захищав Київ на Ірпінському напрямку.

Нещодавно підрозділ,у якому служить активіст, відправили на схід України.

"Нещодавно його підрозділ відрядили в Донецьку область, і ось вчора, при виконанні бойового завдання "на нулі" в напрямку Ямпіль-Кремінна, Олег підірвався на ворожій міні. Він втратив обидві ноги, й має важкий перелом щелепи. Бореться за життя", - розповів Левченко.

Захисника чекає тривале і дороговартісне лікування та реабілітація. Щоб допомогти бійцю, оголосили збір коштів.

Реквізити для допомоги: