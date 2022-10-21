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На Донеччині підірвався на міні київський активіст та правозахисник Олег Симороз

Боєць втратив обидві ноги та має важкий перелом щелепи.

На Донеччині підірвався на міні київський активіст та правозахисник Олег Симороз
Олег Симороз
Фото: Facebook/Олег Симороз

Важке поранення тримав на Донеччині київський активіст та правозахисник, співзасновник партії "Народовладдя" Олег Симороз.

Про це повідомив у Facebook екснардеп Юрій Левченко.

Військовий брав активну участь в акціях проти забудови зелених зон Києва. Зокрема, Микильської Слобідки, Каштанового гаю, Совських ставків, Кирилівського гаю. 

За словами екснардепа, Симороз після повномасштабного вторгнення Росії записався в тероборону й захищав Київ на Ірпінському напрямку.

Нещодавно підрозділ,у якому служить активіст, відправили на схід України.

"Нещодавно його підрозділ відрядили в Донецьку область, і ось вчора, при виконанні бойового завдання "на нулі" в напрямку Ямпіль-Кремінна, Олег підірвався на ворожій міні. Він втратив обидві ноги, й має важкий перелом щелепи. Бореться за життя", - розповів Левченко.

Захисника чекає тривале і дороговартісне лікування та реабілітація. Щоб допомогти бійцю, оголосили збір коштів.

Реквізити для допомоги:

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