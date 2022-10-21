"Тачка на ТРОкачку": українців закликають долучитись до ремонту вантажівок для фронту

В Україні запустили загальнонаціональний проєкт з ремонту вантажівок для фронту "Тачка на ТРОкачку".

Про це повідомили в пресслужбі Сил Територіальної оборони ЗСУ.

Мета цього проєкту - відремонтувати старі військові машини та відправити їх українським захисникам на фронт. Бійці на передовій гостро потребують щонайменше 4000 повнопривідних вантажних автомобілів.

За словами бригадного генерала ЗСУ, начальника штабу — заступника командувача Сил ТрО Сергія Собка, позашляховики й пікапи здатні покривати не усі завдання, які стоять перед воїнами на фронті.

Собко додав, що серед нагальних задач - перевезення озброєння, особового складу підрозділів і матеріально-технічного забезпечення. Саме із цим можуть впоратися військові вантажівки. Їх нині ремонтують силами меценатів та благодійників в межах проєкту "Тачка на ТРОкачку".

У ТрО зазначили - в середньому необхідний ремонт однієї вантажівки обійдеться у $2500-3000. Якщо купувати для фронту одну цивільну б/в автівку, то вона вартуватиме орієнтовно $6000.

Потреби українського війська можуть забезпечити відремонтовані старі машини можуть забезпечити потреби війська. На цьому наголосив офіцер управління логістики штабу Командування Сил ТрО ЗСУ Віктор Шевченко.

Він ремонтував перші вантажівки для армії за свій кошт.

"Спочатку, для експерименту, по всій Україні знайшли сім старих ГАЗів різних категорій – вантажівок і тягачів. Закупили необхідні запчастини і матеріали. Два СТО у Києві погодилися зробити ремонт безкоштовно. У результаті менш ніж за три тижні сили ТрО отримали 7 готових до фронтових умов машин "на ходу". Вартість ремонту 6-ти вантажівок - по $2500 кожна, і тільки одна обійшлась дорожче - у $4300, оскільки знадобився капітальний ремонт двигуна. Загальна вартість ремонту семи ГАЗів – $19300", - розповів Шевченко.

Ініціатори проєкту "Тачка на ТРОкачку" закликають долучитись до відновлення вантажівок насамперед бізнес.

"Потрібні військові машини є на базах зберігання ЗСУ. Вони не експлуатуються вже понад 20 років і можуть перетворитися на брухт. Але більшу частину з них реально відремонтувати і відправити у стрій. Ми звертаємося до відповідальних підприємців та благодійників долучитися до проєкту і поставити українську армію "на колеса", - зазначив підприємець, співзасновник проєкту та військовослужбовець ЗСУ, капітан Роман Городечний.

Україні можуть підтримати проєкт або фінансово (тобто закупити запчастини та оплатити ремонт), або самостійно взяти на відновлення певну кількість авто.

Для реалізації проєкту залучили благодійний фонд “Буревій”. Він який акумулюватиме та розподілятиме кошти і забезпечуватиме звітність.

Нагадаємо, раніше фонд компетентної допомоги армії "Повернись живим" придбав мобільні станції для ремонту військових авто. Лагодити їх можна швидко і біля лінії фронту.