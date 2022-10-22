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Не піддавайтеся на цинічні провокації, - ОВА про наказ окупантів щодо виїзду з Херсона

Окупаційна "влада" наказала мешканцям Херсона полишити місто.

Не піддавайтеся на цинічні провокації, - ОВА про наказ окупантів щодо виїзду з Херсона

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич назвав повідомлення окупантів про ймовірні обстріли Херсона підрозділами ЗСУ фейком та закликав місцевих жителів їх ігнорувати.

Про це голова Херсонської ОВА написав у Телеграмі.

"Зараз російські окупанти поширюють цинічні фейки, що нібито ЗСУ планують масовані обстріли житлових кварталів Херсона. Під цим надуманим приводом загарбники та їх поплічники вивозять людей з міста на інший берег Дніпра або в Росію", - написав Янушевич.

Керівник ОВА закликав мешканців обласного центру не піддаватися на "цинічні провокації".

"Збройні Сили України нізащо не обстрілюватимуть мирне населення. Для України важливе життя кожного її громадянина. Адже ми не варвари, не терористи, не росіяни", – написав він.

Нагадаємо, що окупаційна "влада" Херсонської області наказала мешканцям 22 жовтня полишити місто і переправитись на лівий берег Дніпра.

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