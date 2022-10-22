У Рівному фіксують недостатню напругу в електромережах

Після ракетного удару у Рівному не вистачає напруги у мережах. Місцевих мешканців просять не включати прилади, окрім зарядних пристроїв.

Про це повідомляється у Telegram мера міста Олександра Третяка.

"Шановні рівняни! Продовжуються роботи з відновлення електропостачання. Недостатня напруга в електромережах. Прохання не включати електроприлади, крім зарядних пристроїв та засобів зв'язку", - зазначив він.

Станом на 15:00 місто частково знеструмлено, тролейбуси не курсують і є перебої зі зв'язком.

Що стосується водопостачання, то, за інформацією "Рівнеоблводоканалу", вже включено всі насосні станції. На насосній підстанції у східній частині міста тиск поступово набирається, інші підстанції - тиск відрегульований.

Нагадаємо, вранці 22 жовтня росіяни завдали ударів по енергетичних об'єктах у різних регіонах України.

У Хмельницькій області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Обласний центр лишився без світла. Також повідомляють про відключення електрики у Луцьку та Рівному. Пізніше по Волині було завдано другого удару. Згодом стало відомо, що внаслідок ракетного удару об‘єкт енергетики у Волинській області фактично знищений.

Російські окупанти завдали ракетних ударів по енергетичних об’єктах у Кропивницькому та Голованівському районах.

Російська армія також завдала двох ракетних ударів по Одеській області. Влучання відбулися в обʼєкт енергетичної інфраструктури, внаслідок чого в деяких населених пунктах зникло світло.

"Укренерго" ввела тимчасове обмеження споживання електроенергії у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях. Згодом у компанії повідомили, що масштаб пошкоджень енергетичної інфраструктури України внаслідок атаки 22 жовтня може бути більшим, ніж після ракетних ударів 10-12 жовтня.

В результаті російських ракетних ударів по енергоструктурі в різних областях без світла залишилися 1 451 603 українці.