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Окупанти вдруге за день завдали удару по Волині

Попередньо – постраждалих немає.

Окупанти вдруге за день завдали удару по Волині
Фото: bulgarianmilitary.com

Російські окупанти знову атакували ракетами Волинську область.

Про це повідомив у Телеграм керівник Волинської ОДА Юрій Погуляйко.

"Повторний приліт по об’єкту енергетичної інфраструктури. Попередньо – постраждалих немає. Інформація щодо потерпілих та руйнувань уточнюється. Наразі працюють усі відповідні служби", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що вранці 22 жовтня росіяни завдали ударів по енергетичних об'єктах у різних регіонах України.

У Хмельницькій області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Обласний центр лишився без світла. Також повідомляють про відключення електрики у Луцьку та Рівному.

Російські окупанти завдали ракетних ударів по енергетичних об’єктах у Кропивницькому та Голованівському районах.

Російська армія також завдала двох ракетних ударів по Одеській області. Влучання відбулися в обʼєкт енергетичної інфраструктури, внаслідок чого в деяких населених пунктах зникло світло. 

Також декілька ракет, які летіли на Київ, збили в області сили протиповітряної оборони. 

"Укренерго" ввела тимчасове обмеження споживання електроенергії у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях. Згодом у компанії повідомили, що масштаб пошкоджень енергетичної інфраструктури України внаслідок атаки 22 жовтня може бути більшим, ніж після ракетних ударів 10-12 жовтня. 

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