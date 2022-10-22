У боях за Донецьку область загинув поліцейський полку особливого призначення "Київ"

Він потрапив під ворожий обстріл.

У боях за Донецьку область загинув поліцейський полку патрульної служби поліції особливого призначення "Київ" Олександр Лемак.

21 жовтня він потрапив під ворожий обстріл, повідомили в столичній поліції.

"Колеги завжди пам’ятатимуть Олександра як доброго, відповідального та мужнього напарника, відважного воїна, який любив свою родину, нашу країну та загинув, аби ми могли жити у вільній Україні", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Донецькій області було важко поранено київського активіста Олега Симороза. Чоловік підірвався на ворожій міні.