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У боях за Донецьку область загинув поліцейський полку особливого призначення "Київ"

Він потрапив під ворожий обстріл. 

У боях за Донецьку область загинув поліцейський полку особливого призначення "Київ"
Олександр Лемак
Фото: Поліція Києва

У боях за Донецьку область загинув поліцейський полку патрульної служби поліції особливого призначення "Київ" Олександр Лемак.

21 жовтня він потрапив під ворожий обстріл, повідомили в столичній поліції.

"Колеги завжди пам’ятатимуть Олександра як доброго, відповідального та мужнього напарника, відважного воїна, який любив свою родину, нашу країну та загинув, аби ми могли жити у вільній Україні", – йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, в Донецькій області було важко поранено київського активіста Олега Симороза. Чоловік підірвався на ворожій міні. 

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