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Повітряні сили за ранок знищили 18 ракет окупантів, випущених з моря і Ростовської області

Було 16 запусків "Калібрів" і 17 Х-101. 

Повітряні сили за ранок знищили 18 ракет окупантів, випущених з моря і Ростовської області
Фото: Олександр Старух/Запорізька ОДА

Під час ранокової повітряної тривоги 22 жовтня сили оборони України знищили 18 ракет.

Росія атакувала ними обʼєкти критичної інфраструктури в різних областях. Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ. 

"22 жовтня о 7.00 окупанти здійснили масований ракетний обстріл території України. Атаковано об’єкти критичної інфраструктури в різних областях держави. Ворог атакував щонайменше десятьма літаками стратегічної авіації Ту-160 та Ту-95 з району Волгодонська Ростовської області. Випущено 17 крилатих ракет Х-101 (Х-555)", – йдеться у повідомленні.

Також із кораблів у акваторії Чорного моря били крилатими ракетами "Калібр". Усього – 16 пусків.

В зонах відповідальності командувань "Південь", "Центр" і "Захід" Повітряних Сил ЗС України авіацією, зенітними ракетними підрозділами та мобільно-вогневими групами знищено 18 крилатих ракет ворога: 13 КР Х-101/Х-555; 5 КР "Калібр".

Нагадаємо, ППО спрацювала в Сумській, Чернігівській, Київській, Чернівецькій областях. Зокрема, збито ракети, спрямовані на Київ.

Влучання зафіксовані в Луцьку, Хмельницькому, Рівненській, Одеській та Кіровоградській областях. За кілька хвилин після відбою тривоги почалася нова. Завдані збитки енергосистемі можуть перевищуваті наслідки масованих ударів 10-11 жовтня. 

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