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ППО збила декілька ракет, що летіли на Київ

Кличко на тлі ударів закликав економити електроенергію. 

ППО збила декілька ракет, що летіли на Київ
Збита ракета
Фото: Андрій Нєбитов

Під час повітряної тривоги 22 жовтня декілька ракет, які летіли на Київ, збили в області. 

Про це мер міста Віталій Кличко повідомив у Телеграм

"Дякуємо нашим захисникам! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях, дбайте про свою безпеку. Економте електроенергію і з розумінням поставтеся до обмежень її постачання. Разом вистоїмо!" – зазначив він. 

У поліції додали, що уламки впали в житловий масив. Руйнувань немає.

Цього ранку ППО також спрацювала в Чернівецькій області – там ракету збив літак. Також ракети збили в Чернігівській і Сумській областях. Влучання відбулися в Хмельницькій, Луцькій, Кіровоградській, Одеській і Рівненській областях. Місцями вимкнено електроенергію. Мешканцям радять зробити запаси води, бо згодом зникне і вона. 

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