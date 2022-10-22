ППО збила декілька ракет, що летіли на Київ

Під час повітряної тривоги 22 жовтня декілька ракет, які летіли на Київ, збили в області.

Про це мер міста Віталій Кличко повідомив у Телеграм.

"Дякуємо нашим захисникам! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях, дбайте про свою безпеку. Економте електроенергію і з розумінням поставтеся до обмежень її постачання. Разом вистоїмо!" – зазначив він.

У поліції додали, що уламки впали в житловий масив. Руйнувань немає.

Цього ранку ППО також спрацювала в Чернівецькій області – там ракету збив літак. Також ракети збили в Чернігівській і Сумській областях. Влучання відбулися в Хмельницькій, Луцькій, Кіровоградській, Одеській і Рівненській областях. Місцями вимкнено електроенергію. Мешканцям радять зробити запаси води, бо згодом зникне і вона.