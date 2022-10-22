Рівненська область зазнала ворожого удару

Росіяни вранці 22 жовтня вдарили по Рівненській області.

Про це повідомив голова ОВА Віталій Коваль.

"Друзі, є влучання. Наголошую, не виставляйте в мережі відео та фото. Чекайте офіційної інформації. І залишайтеся в укриттях!" – написав він.

15 і 12 жовтня в області збили ворожі обʼєкти. На тлі ударів по енергообʼєктах посилили охорону АЕС.

Нагадаємо, сьогодні вранці ворожі ракети також вдарили по Хмельницькій і Волинській областях. У Київській та Чернівецькій областях спрацювала ППО. Уночі били по Запорізькій області.