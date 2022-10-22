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Рівненська область зазнала ворожого удару

Місце влучання не розголошується. 

Росіяни вранці 22 жовтня вдарили по Рівненській області. 

Про це повідомив голова ОВА Віталій Коваль. 

"Друзі, є влучання. Наголошую, не виставляйте в мережі відео та фото. Чекайте офіційної інформації. І залишайтеся в укриттях!" – написав він.

15 і 12 жовтня в області збили ворожі обʼєкти. На тлі ударів по енергообʼєктах посилили охорону АЕС. 

Нагадаємо, сьогодні вранці ворожі ракети також вдарили по Хмельницькій і Волинській областях. У Київській та Чернівецькій областях спрацювала ППО. Уночі били по Запорізькій області. 

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