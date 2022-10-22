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Засуджених за вбивства і інші насильницькі злочини увʼязнених відправили з Північного Кавказу на війну в Україну

Ці люди вийшли на волю. 

Засуджених за вбивства і інші насильницькі злочини увʼязнених відправили з Північного Кавказу на війну в Україну
Ілюстративне фото. Російський найманець
Фото: Юрій Бутусов

Понад 10 засуджених були звільнені задля участі в війні проти України з колонії суворого режиму №4 Ставропольського краю, призначеної для колишніх силовиків. Більшість з них були покарані за убивства і інші насильницькі злочини, але тепер опинились на волі. 

Про це пише Радіо Кавказ з посиланням на правозахисників проєкту Gulagu.net, засновник якого отримав документальні підтвердження вербування та направлення засуджених на війну. 

Згідно зі списком, командиром групи вогневої підтримки був призначений Мурат Будаев, що два роки тому був засуджений до 19 років у колонії за убивство підполковника. Торік Верховний суд Росії лишив цей вирок чинним. 

Інші увʼязнені були "призначені" командирами відділів, навідниками, механіками-водіями. 

"Документи фальсифікують, відправляя в Москву дані про те, що вони стали на шлях виправлення і гідні звільнення", – заявив очільник Gulagu.net Осечкін. 

Нагадаємо, Південь Росії лідирує за кількістю відправлених на війну проти України найманців ПВК, які були завербовані у вʼязницях і колоніях. З літа з російського півдня воювати відправили не менше 2700 вʼязнів. За кілька місяців війни, за даними правозахисників, із російських колоній в Україну відправили не менше 15 000 вʼязнів. 

Злочинцям під час вербування обіцяють, що вони отримають амністію не тільки щодо скоєних злочинів, а й безкарність щодо наступних. 

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