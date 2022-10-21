Подарований ЗСУ Чехією танк вирушив до України

Танк Т-72, котрий чехи подарували Україні, має прибути до місця призначення найближчими днями.

Про це повідомляє видання Idnes.

“Я надзвичайно пишаюся тим, що люди в Чехії не соромляться жертвувати на допомогу українській армії. У той час, коли ціни на енергоносії, продукти харчування та пальне зростають, а кишені людей виснажуються, у Чехії все одно будуть десятки тисяч людей, які полізуть до своїх кишень і допоможуть українцям захистити свободу та безпеку їхніх сімей”, – сказав засновник акції “Подарунок для Путіна” Далібор Дедек.

В рамках акції чехи зібрали 33 млн крон на танк для ЗСУ. За 25 млн крон придбали модернізований танк Т-72, який отримав ім’я “Tomáš” - на честь першого президента Чехословаччини. Решту грошей організатори витратили на боєприпас для танку. Патронат над акцією взяло Міністерство оборони.

Нагадаємо, Чехія схвалила надання Україні нового пакету військової допомоги вартістю 22 млн крон.