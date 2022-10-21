Вранці російська армія обстріляла Чернігівську і Сумську області
Вранці російська армія обстріляла Чернігівську і Сумську області
ЗСУ знищили переправу окупантів, близько 100 росіян і 10 РСЗВ на Херсонщині
ЗСУ знищили переправу окупантів, близько 100 росіян і 10 РСЗВ на Херсонщині
Антонівський міст і переправа окупантів зазнали нового удару (оновлено)
Антонівський міст і переправа окупантів зазнали нового удару (оновлено)
Одеса в ЮНЕСКО: чому статус всесвітньої спадщини — це відповідальність, а не подарунок, і до чого тут пам’ятник Катерині
Одеса в ЮНЕСКО: чому статус всесвітньої спадщини — це відповідальність, а не подарунок, і до чого тут пам’ятник Катерині
Митрополит Онуфрій замінив ще одного єпископа-втікача - цього разу з Роменської єпархії
Митрополит Онуфрій замінив ще одного єпископа-втікача - цього разу з Роменської єпархії
Через порушення правил економії електроенергії у Кривому Розі відключено вже 17 об'єктів бізнесу, - Вілкул
Через порушення правил економії електроенергії у Кривому Розі відключено вже 17 об'єктів бізнесу, - Вілкул
Росія продовжує завдавати ударів по Харкову, є поранені (оновлено)
Росія продовжує завдавати ударів по Харкову, є поранені (оновлено)
​Комплекс ППО IRIS-T вже пройшов "бойове хрещення", – Ігнат
​Комплекс ППО IRIS-T вже пройшов "бойове хрещення", – Ігнат
Представники РФ в СКЦ в Стамбулі зривають поставки українського зерна, - Андрій Клименко
Представники РФ в СКЦ в Стамбулі зривають поставки українського зерна, - Андрій Клименко
ГоловнаСуспільствоВійна

Подарований ЗСУ Чехією танк вирушив до України

Танк назвали на честь першого президента Чехословаччини - “Tomáš”.

Подарований ЗСУ Чехією танк вирушив до України
Фото: idnes.cz

Танк Т-72, котрий чехи подарували Україні, має прибути до місця призначення найближчими днями.

Про це повідомляє видання Idnes.

“Я надзвичайно пишаюся тим, що люди в Чехії не соромляться жертвувати на допомогу українській армії. У той час, коли ціни на енергоносії, продукти харчування та пальне зростають, а кишені людей виснажуються, у Чехії все одно будуть десятки тисяч людей, які полізуть до своїх кишень і допоможуть українцям захистити свободу та безпеку їхніх сімей”, – сказав засновник акції “Подарунок для Путіна” Далібор Дедек.

 

В рамках акції чехи зібрали 33 млн крон на танк для ЗСУ. За 25 млн крон придбали модернізований танк Т-72, який отримав ім’я “Tomáš” - на честь першого президента Чехословаччини. Решту грошей організатори витратили на боєприпас для танку. Патронат над акцією взяло Міністерство оборони.

Нагадаємо, Чехія схвалила надання Україні нового пакету військової допомоги вартістю 22 млн крон.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також