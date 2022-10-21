У Старому Салтові на Харківщині ексгумовані тіла двох чоловіків

Поліція виявила та ексгумувала у Старому Салтові Харківської області тіла двох чоловіків

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“73-річний мешканець смт Старий Салтів помер на території садового товариства в травні. Сусіди поховали його біля свого будинку. Провести першочергові слідчі дії на території товариства було неможливо через інтенсивні обстріли росіянами населеного пункту та прилеглих територій. 19 жовтня поліція провела ексгумацію тіла. Причини смерті встановить судово-медична-експертиза”, - йдеться у повідомленні.

Крім того, на території домоволодіння в смт Старий Салтів того ж дня поліцейські виявили стихійне поховання, в якому був похований 47-річний власник будинку. Він загинув наприкінці травня під час ворожого обстрілу селища.

Правоохоронці провели ексгумацію та направили тіло до моргу для встановлення причини смерті.

За даним фактом поліцією відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, поліція завершила слідчі дії на кладовищі в Лимані. Тут після деокупації виявили два масових поховання, у яких знайшли тіла 146 убитих росіянами українців.