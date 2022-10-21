В Україні загинули 10 іранських інструкторів, які навчали росіян керувати дронами-камікадзе

За попередніми даними, це трапилося минулого тижня.

БПЛА Shahed 181 і Shahed 191 (головному фото) у польоті під час навчань.

В Україні загинули 10 інструкторів з Ірану, які навчали російських окупантів керувати дронами-камікадзе, повідомляє The Jerusalem Post.

Іранці загинули від обстрілів Сил оборони минулого тижня.

Тим часом МЗС Ірану закликало своїх громадян негайно покинути територію України. А українське Міноборони заявило, що ця держава використовує наші території як тренувальний полігон для своїх дронів, аби підготуватися до майбутніх ударів безпілотниками по Ізраїлю.

Нагадаємо, днями стало відомо, що Іран надіслав інструкторів з роботи з ударними безпілотниками до окупованого Криму.

До цього, за інформацією українського підпілля, було помічено до 20 інструкторів на Херсонщині.