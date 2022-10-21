ЗСУ звільнили на Херсонщині 88 населених пунктів

Збройні сили України деокупували у Харківській області 551 населений пункт, на Херсонщині – 81 населений пункт.

Про це повідомляють в Офісі президента України.

Зазначається, що станом на 21 жовтня українські військові звільнили:

на Харківщині – 551 н.п.;

на Херсонщині – 88 н.п.

Продовжуються роботи з відновлення критичної інфраструктури на всіх деокупованих територіях.

В Офісі президента вкотре просять максимально заощаджувати електроенергію і зменшити її споживання. Така згуртованість дозволить уникнути тимчасових відключень.

Раніше повідомлялося, що за 10 днів ЗСУ звільнила 29 населених пунктів Херсонщини. Від деокупованих населених пунктів ворог залишив руїни без житла, світла та води.