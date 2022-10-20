Українські військові звільнили 544 населених пункти Харківщини, – ОВА

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив про те, що кількість звільнених від російської окупації населених пунктів Харківської області збільшилася до 544.

Про це повідомив у Telegram Оперативний ЗСУ.

"На сьогоднішній час у нас деокуповано 544 населені пункти. І залишається під тимчасовою окупацією 32, це складає трохи менше 2%”, – заявив очільник ОВА.

Він додав, що попереду – дуже багато роботи щодо відновлення функціонування державної влади на цих територіях.

Нагадаємо, минулої доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Ізюмського, Чугуївського та Куп'янського районів Харківщини.