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Українські військові звільнили 544 населених пункти Харківщини, – ОВА

Під тимчасовою окупацію залишається 32 населених пункти.

Українські військові звільнили 544 населених пункти Харківщини, – ОВА
Ілюстративне фото
Фото: Володимир Зеленський у Telegram

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив про те, що кількість звільнених від російської окупації населених пунктів Харківської області збільшилася до 544.

Про це повідомив у Telegram Оперативний ЗСУ.

"На сьогоднішній час у нас деокуповано 544 населені пункти. І залишається під тимчасовою окупацією 32, це складає трохи менше 2%”, – заявив очільник ОВА.

Він додав, що попереду – дуже багато роботи щодо відновлення функціонування державної влади на цих територіях.

 

Нагадаємо, минулої доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Ізюмського, Чугуївського та Куп'янського районів Харківщини.

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