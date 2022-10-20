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Зменшення споживання електроенергії на 20% критично допомогло б системі, – Галущенко

Якщо добровільної економії не вистачить, тоді електрику вимикатимуть примусово. 

Зменшення споживання електроенергії на 20% критично допомогло б системі, – Галущенко
Фото: Міністерство енергетики України

Українці мають добровільно обмежувати споживання електроенергії, аби допомоги мережі впоратися з наслідками російських обстрілів. Зменшення споживання хоча би на 20% критично допомогло б енергосистемі. 

Про це міністр енергетики Герман Галущенко повідомив у ефірі телемарафону

"У перші дні було 10% – і це непоганий результат, але ми просимо громадян обʼєднатися і якомога більше заощаджувати. На жаль, ми бачимо і інші приклади, коли наші заклики не працювали, в певних там західних, наприклад, областях", – зазначив міністр.

Він визнав, що це є результатом, зокрема, і недостатньої комунікації з населенням. Галущенко наголосив, що варто обʼєднатися заради перемоги на енергетичному фронті. 

"Я би просив по всіх областях максимально заощаджувати, але я дуже прошу, я розумію, що інтенсивність обстрілів відбувається по всій Україні, вони знищують енергосистему всієї держави", – заявив Галущенко. 

Якщо добровільне обмеження оспоживання буде недостатнім, електроенергію вимикатимуть примусово. 

"На жаль, ми змушені будемо це робити (віялові відключення – ред.)", – зазначив він. 

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький також попередив, що у разі недостатньої економії електрики будуть запроваджуватися примусові обмеження. В ефірі телемарафону він зазнчив, що всім доведеться змінити свої звички споживання електроенергії, трошки знизити рівень комфорту для того, щоб цю зиму пройти в сталий спосіб, пише Радіо Свобода

Нагадаємо, російська армія щоденно бʼє по енергетичних обʼєктах по всій України. Аби уникнути колапсу системи, українців закликали добровільно мінімізувати споживання з 7:00 до 23:00. Як це зробити – можна дізнатись тут. Якщо цього буде недостатньо, електроенергію у містах вимикатимуть почергово – графіки публікує ДТЕК. 

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