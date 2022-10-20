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У Харківській області підірвалися на міні двоє саперів з Луганщини

Піротехніки займалися розмінуванням деокупованих населених пунктів.

Двоє піротехніків ДСНС Луганщини загинули внаслідок вибуху протитанкової міни у Харківській області, важкі поранення отримали четверо їхніх колег.

Про це повідомляє у Facebook Головне управління ДСНС у Луганській області.

19 жовтня група рятівників ДСНС Луганщини, рухаючись на службовому транспорті, натрапила на протитанкову міну на території Харківської області. Снаряд здетонував під колесами автівки, в якій вони їхали.

Внаслідок вибуху загинули моторист-сапер Олексій Єманов та сапер Сергій Троценко. Також тяжко травмувалися ще четверо піротехніків, наразі лікарі роблять все можливе, аби врятувати хлопців.

Фото: Луганська ОВА

Фото: Луганська ОВА

“На жаль, війна невблаганна і забирає найкращих, тих, хто щодня ризикував власним життям задля безпеки інших. Хлопці віддали найдорожче – своє життя. Вони захищали кожного з нас, працювали заради нашого безпечного майбутнього. Складаємо доземний уклін родинам, які виховали справжніх патріотів, та розділяємо невимовний біль важкої втрати”, – повідомили в ОВА.

Нагадаємо, упродовж минулої доби, 19 жовтня, внаслідок збройної агресії Російської Федерації загинули 19 мирних жителів, ще 23 отримали поранення.

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