Митрополит Онуфрій замінив ще одного єпископа-втікача - цього разу з Роменської єпархії
Митрополит Онуфрій замінив ще одного єпископа-втікача - цього разу з Роменської єпархії
Росіяни влучили в енергетичний об'єкт у Вінницькій області, – голова ОВА (оновлено)
Росіяни влучили в енергетичний об'єкт у Вінницькій області, – голова ОВА (оновлено)
У Київській і ще чотирьох областях спрацювала ППО
У Київській і ще чотирьох областях спрацювала ППО
Росія атакувала Івано-Франківську область (оновлено)
Росія атакувала Івано-Франківську область (оновлено)
На Херсонщині зенітники збили російський ударний вертоліт Ка-52
На Херсонщині зенітники збили російський ударний вертоліт Ка-52
“Куда вы едете? К укропам? В Хохляндию?” Що криється за короткою фразою “ми виїхали з окупованого півдня”
“Куда вы едете? К укропам? В Хохляндию?” Що криється за короткою фразою “ми виїхали з окупованого півдня”
Як змінилася риторика пропагандистів Кремля щодо ракетних обстрілів України
Як змінилася риторика пропагандистів Кремля щодо ракетних обстрілів України
На Закарпатті загиблого бійця не дали відспівати в храмі УПЦ МП
На Закарпатті загиблого бійця не дали відспівати в храмі УПЦ МП
Затримали жителів Вінниччини, які зняли на відео атаку ворожих дронів і спровокували повторний обстріл
Затримали жителів Вінниччини, які зняли на відео атаку ворожих дронів і спровокували повторний обстріл
ГоловнаСуспільствоВійна

Через відсутність мостів російській армії буде складно евакуюватися з Херсонщини, – Міноборони Британії

Всі постійні мости у регіоні були серйозно пошкоджені.

Через відсутність мостів російській армії буде складно евакуюватися з Херсонщини, – Міноборони Британії
Фото: armyinform.com.ua

Російська влада серйозно розглядає масштабне відведення своїх сил із району на захід від річки Дніпро у Херсонській області. Ймовірно, РФ використовуватиме збудований баржевий міст біля Херсона та понтонні переправи.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство оборони Великої Британії.

У зведенні британської розвідки йдеться, що 18 жовтня нещодавно призначений командувач російськими військами в Україні генерал Сергій Суровікін заявив російським ЗМІ, що на Херсонщині “склалася складна ситуація”. Він схвалив озвучені раніше плани окупаційної влади щодо “евакуації мирного населення”.

Аналітики вважають, що заява Суровікіна, як головнокомандувача, що висвітлює негативні новини про “спецоперацію”, є вкрай незвичною.

Ймовірно, це свідчить про те, що російська влада серйозно розглядає масштабне відведення своїх сил із району на захід від річки Дніпро.

“Ключовим завданням будь-якої російської операції з виведення військ буде перевести війська та їхню техніку через річку шириною 1 000 метрів у пішому порядку. Оскільки всі постійні мости були серйозно пошкоджені, Росія, швидше за все, буде покладатися на тимчасовий баржевий міст, який вона завершила біля Херсона в останні дні, і військові понтонні переправи, які продовжують працювати в кількох місцях”, – йдеться у зведенні.

 

Нагадаємо, ураження Кримського мосту стало причиною відходу окупантів з Херсона, вважає радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також