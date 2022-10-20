Через відсутність мостів російській армії буде складно евакуюватися з Херсонщини, – Міноборони Британії

Російська влада серйозно розглядає масштабне відведення своїх сил із району на захід від річки Дніпро у Херсонській області. Ймовірно, РФ використовуватиме збудований баржевий міст біля Херсона та понтонні переправи.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство оборони Великої Британії.

У зведенні британської розвідки йдеться, що 18 жовтня нещодавно призначений командувач російськими військами в Україні генерал Сергій Суровікін заявив російським ЗМІ, що на Херсонщині “склалася складна ситуація”. Він схвалив озвучені раніше плани окупаційної влади щодо “евакуації мирного населення”.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 20 October 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/rHzlFrXAJU — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 20, 2022

Аналітики вважають, що заява Суровікіна, як головнокомандувача, що висвітлює негативні новини про “спецоперацію”, є вкрай незвичною.

Ймовірно, це свідчить про те, що російська влада серйозно розглядає масштабне відведення своїх сил із району на захід від річки Дніпро.

“Ключовим завданням будь-якої російської операції з виведення військ буде перевести війська та їхню техніку через річку шириною 1 000 метрів у пішому порядку. Оскільки всі постійні мости були серйозно пошкоджені, Росія, швидше за все, буде покладатися на тимчасовий баржевий міст, який вона завершила біля Херсона в останні дні, і військові понтонні переправи, які продовжують працювати в кількох місцях”, – йдеться у зведенні.

Нагадаємо, ураження Кримського мосту стало причиною відходу окупантів з Херсона, вважає радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.