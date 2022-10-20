Окупанти в паніці тікають з Енергодару і вивозять награбоване

Вчора, 19 жовтня, та сьогодні вночі з осередків компактного проживання російських військових і окупаційної “адміністрації” міста почали вивозити награбоване майно.
Про це повідомляє у Telegram Енергоатом.
Так, було зафіксовано масове пограбування готелю “Скіфський”. Росіяни виносили звідти й пакували в автобуси та вантажівки все що можна: телевізори, холодильники, меблі, чайники та інші побутові речі.
“Така собі евакуація з пограбунком, або фактично дозволене черговим указом Путіна мародерство під прикриттям введеного ним “воєнного стану” на тимчасово окупованих Росією українських територіях”, – йдеться у дописі.
Нагадаємо, російські окупанти в Енергодарі відправляють з дозволу батьків українських дітей "на відпочинок” до Краснодарського краю РФ.