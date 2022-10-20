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Окупанти в паніці тікають з Енергодару і вивозять награбоване

Страх та очікування поразки, які охопили окупантів у Херсонській та Запорізькій областях, дійшли й до Енергодару.

Окупанти в паніці тікають з Енергодару і вивозять награбоване
Фото: Енергоатом

Вчора, 19 жовтня, та сьогодні вночі з осередків компактного проживання російських військових і окупаційної “адміністрації” міста почали вивозити награбоване майно.

Про це повідомляє у Telegram Енергоатом.

Так, було зафіксовано масове пограбування готелю “Скіфський”. Росіяни виносили звідти й пакували в автобуси та вантажівки все що можна: телевізори, холодильники, меблі, чайники та інші побутові речі.

 

“Така собі евакуація з пограбунком, або фактично дозволене черговим указом Путіна мародерство під прикриттям введеного ним “воєнного стану” на тимчасово окупованих Росією українських територіях”, – йдеться у дописі.

Нагадаємо, російські окупанти в Енергодарі відправляють з дозволу батьків українських дітей "на відпочинок” до Краснодарського краю РФ. 

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