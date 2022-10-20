РФ створює інформаційні умови, аби виправдати відступ за Дніпро, – ISW

Окупанти звинувачують Україну у плануванні удару по цивільній та житловій інфраструктурі регіону.

Російська влада, ймовірно, створює інформаційні умови, щоб виправдати заплановані відступи окупантів та значні втрати території в Херсонській області.

Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

Командувач збройними силами РФ в Україні генерал армії Сергій Суровікін під час виступу на російському телебаченні повідомив, що російське військове керівництво має прийняти “важкі рішення” щодо Херсонської області та звинуватив Україну у плануванні удару по цивільній та житловій інфраструктурі регіону.

Окупаційний глава Херсона Володимир Сальдо зазначив, що його адміністрація евакуює західний берег Дніпра “в очікуванні широкомасштабного українського наступу”.

Заяви Суровікіна та Сальдо, ймовірно, є спробою створити інформаційні умови для повного відступу Росії за Дніпро, що віддасть місто Херсон та інші значні території області українським військам.

“Російське військове керівництво, очевидно, зробило висновки з попередніх інформаційних та оперативних невдач під час недавнього українського контрнаступу в Харківській області, і тому, ймовірно, намагається пом’якшити інформаційні та оперативні наслідки неспроможності захиститися від чергового успішного українського наступу”, – йдеться у звіті.

Нагадаємо, радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань заявив, що правобережну Херсонщину можуть звільнити вже незабаром – до кінця місяця. А з лівим берегом складніше, бо форсувати Дніпро буде нелегко.