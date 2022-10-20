Ворог гатив в напрямку Очаківського порту, його акваторії та морських шляхах

Окупанти також вдарили авіацією неподалік Нової Кам'янки та Трифонівки на Херсонщині.

У Південнобузькому операційному районі ситуація залишається складною, але контрольованою.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

“Тривають активні бойові дії вздовж лінії зіткнення. Ворог зосереджує свої зусилля на веденні оборонних дій на зайнятих позиціях, наносить ракетно-артилерійські удари по наших підрозділах та населених пунктах, прилеглих до лінії розмежування протиборчих сил”, – йдеться у повідомленні.

Противник намагається відстежувати склад, стан та переміщення наших підрозділів шляхом ведення повітряної розвідки, з використанням безпілотних апаратів. Одного з таких шпигунів наш зенітно-ракетний підрозділ приземлив у Бериславському районі на Херсонщині.

Опівдні ракетою повітряного базування Х-101, спрямованою з літака Ту-95 противник завдав удару по об’єкту критичної інфраструктури на Вінничині. Обійшлося без людських втрат.

На Миколаївщині з міномету ворог гатив в напрямку Очаківського порту, його акваторії та по рекомендованих морських шляхах.

Гелікоптерами армійської авіації та парою штурмовиків Су-25 противник завдав 4 авіаційних удари неподалік Нової Кам'янки та Трифонівки на півночі Херсонщини. Втрат немає.

Нагадаємо, 18 жовтня російські військові обстріляли громади Бериславського району Херсонської області. Внаслідок атаки зруйновані приватні будинки, магазини, кав’ярні, офіси і фермерські господарства.