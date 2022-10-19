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Росіяни влучили в енергетичний об'єкт у Вінницькій області, – голова ОВА (оновлено)

Інформація уточнюється.

Росіяни влучили в енергетичний об'єкт у Вінницькій області, – голова ОВА (оновлено)
Фото: alerts.in.ua

Російська армія обстрілює ракетами Вінницьку область. 

Про це повідомив у Telegram голова Вінницької ОВА Сергій Борзов. 

"Вінницька область під ракетним обстрілом! Працюють військові", – зауважив він.

Очільник ОВА закликав мешканців регіону залишатися в укриттях. 

Оновлено 15:12. Ворог влучив в енергетичний об'єкт у Вінницькій області. 

"Знову ворог б'є по енергетичних об'єктах. Є влучання у Вінницькій області. Рятувальні служби працюють на місці", – поінформував Борзов

Станом на 13:57 середи 19 жовтня в усіх регіонах України оголошено повітряну тривогу.

Нагадаємо, вдень 17 жовтня на Вінничині кілька разів лунали вибухи, були влучання в об'єкт інфраструктури. 

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