Росіяни влучили в енергетичний об'єкт у Вінницькій області, – голова ОВА (оновлено)

Російська армія обстрілює ракетами Вінницьку область.

Про це повідомив у Telegram голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

"Вінницька область під ракетним обстрілом! Працюють військові", – зауважив він.

Очільник ОВА закликав мешканців регіону залишатися в укриттях.

Оновлено 15:12. Ворог влучив в енергетичний об'єкт у Вінницькій області.

"Знову ворог б'є по енергетичних об'єктах. Є влучання у Вінницькій області. Рятувальні служби працюють на місці", – поінформував Борзов.

Станом на 13:57 середи 19 жовтня в усіх регіонах України оголошено повітряну тривогу.

Нагадаємо, вдень 17 жовтня на Вінничині кілька разів лунали вибухи, були влучання в об'єкт інфраструктури.