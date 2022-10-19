Вибухи у Дніпрі: серйозно пошкоджений об'єкт енергетичної інфраструктури (оновлено)
Вибухи у Дніпрі: серйозно пошкоджений об'єкт енергетичної інфраструктури (оновлено)
Росіяни вдарили по двох обʼєктах критичної інфраструктури Києва (оновлено)
Росіяни вдарили по двох обʼєктах критичної інфраструктури Києва (оновлено)
Атака дронів. Українські уроки
Атака дронів. Українські уроки
ПЦУ дозволила своїм парафіям відзначати Різдво 25 грудня
ПЦУ дозволила своїм парафіям відзначати Різдво 25 грудня
“Куда вы едете? К укропам? В Хохляндию?” Що криється за короткою фразою “ми виїхали з окупованого півдня”
“Куда вы едете? К укропам? В Хохляндию?” Що криється за короткою фразою “ми виїхали з окупованого півдня”
П'ять "шахедів", які вдарили по Києву, мали ефект 15 артснарядів, випущених по великій території, – ISW
П'ять "шахедів", які вдарили по Києву, мали ефект 15 артснарядів, випущених по великій території, – ISW
Час відповісти Ірану
Час відповісти Ірану
Вирва ескалації. Як Лукашенко готує Білорусь до війни
Вирва ескалації. Як Лукашенко готує Білорусь до війни
ГоловнаСуспільствоВійна

У Чернігові вибухнув "шахід", є поранені (оновлено)

Що саме він вразив – не повідомляється. 

У Чернігові вибухнув "шахід", є поранені (оновлено)
БПЛА Shahed 181 і Shahed 191 (головному фото) у польоті під час навчань.
Фото: скріншот з відео YouTube IMA Media

У Чернігові 19 жовтня під час повітряної тривоги вибухнув ворожий ударний безпілотник "шахід". Що саме він вразив – не повідомляється. 

Інформацію про удар повідомив голова ОВА Вʼячеслав Чаус у Телеграмі. Також у місті працює ППО. 

"Маємо вибух шахіда у Чернігові. Працює ППО. Залишайтесь в укриттях", – закликав він.

Постраждали троє людей, пише Суспільне з посиланням на медиків. 

Вибух зафіксовано також у Івано-Франківській і Вінницькій областях. У Чернігівській до удару безпілотником ППО збила ворожі ракети.

У Києві місцеві мешканці також повідомили про вибухи, їхній характер уточнюється. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також