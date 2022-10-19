У Чернігові вибухнув "шахід", є поранені (оновлено)

Що саме він вразив – не повідомляється.

БПЛА Shahed 181 і Shahed 191 (головному фото) у польоті під час навчань.

У Чернігові 19 жовтня під час повітряної тривоги вибухнув ворожий ударний безпілотник "шахід". Що саме він вразив – не повідомляється.

Інформацію про удар повідомив голова ОВА Вʼячеслав Чаус у Телеграмі. Також у місті працює ППО.

"Маємо вибух шахіда у Чернігові. Працює ППО. Залишайтесь в укриттях", – закликав він.

Постраждали троє людей, пише Суспільне з посиланням на медиків.

Вибух зафіксовано також у Івано-Франківській і Вінницькій областях. У Чернігівській до удару безпілотником ППО збила ворожі ракети.

У Києві місцеві мешканці також повідомили про вибухи, їхній характер уточнюється.