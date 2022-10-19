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Росіяни демонтують пам’ятник жертвам Голодомору в окупованому Маріуполі

Пам’ятник був встановлений біля Драматичного театру.

Росіяни демонтують пам’ятник жертвам Голодомору в окупованому Маріуполі
Фото: Петро Андрющенко у Telegram

В окупованому Маріуполі росіяни демонтують пам’ятник жертвам Голодомору.

Про це повідомив у Telegram радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

“Окупанти в Маріуполі демонтували пам’ятник жертвам Голодомору, який було встановлено неподалік від Драматичного театру”, – йдеться у повідомленні.

За його словами, росіяни продовжують нищити все, що пов’язано з українською культурою, історією, спадщиною.

 

Нагадаємо, чисельність населення окупованого Маріуполя зараз збільшується за рахунок завезення до міста російських громадян.

 

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