Росіяни демонтують пам’ятник жертвам Голодомору в окупованому Маріуполі

В окупованому Маріуполі росіяни демонтують пам’ятник жертвам Голодомору.

Про це повідомив у Telegram радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

“Окупанти в Маріуполі демонтували пам’ятник жертвам Голодомору, який було встановлено неподалік від Драматичного театру”, – йдеться у повідомленні.

За його словами, росіяни продовжують нищити все, що пов’язано з українською культурою, історією, спадщиною.

Нагадаємо, чисельність населення окупованого Маріуполя зараз збільшується за рахунок завезення до міста російських громадян.