Під виглядом "евакуації" з Херсонської області окупанти депортуватимуть українців, – ЦПД

Росіяни намагаються поширити паніку і звинуватити в обстрілах ЗСУ.

Центр протидії дезінформації попередив про російський вкид щодо "підготовки обстрілів Херсона" з боку українських захисників. ЗСУ ніколи не проводили прицільних обстрілів цивільного населення і тим більше не інформували про свої плани окупантів.

У повідомленні в Телеграм ЦПД повідомив, що окупанти розсилають мешканцям окупованого міста повідомлення про нібито підготовку Силами оборони України до масованих обстрілів міста.

"Застерігаємо! Така інформація не відповідає дійсності!" – йдеться у повідомленні.

Окрім того, командувач армії ворога С. Суровікін заявив про "евакуацію" херсонців через нібито підготовку удару по Херсону і греблі Каховської ГЕС.

"Ця дезінформація спрямована на те, щоб посіяти паніку та депортувати під виглядом «евакуації» якомога більше українців!" – попередили в ЦПД.

Згідно з заявами окупантів, вивезти під виглядом евакуації планують 60 000 українців.

Нагадаємо, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив, що російські окупаційні війська готують позиції, ймовірно, для того, щоб обстрілювати Херсон. При цьому вони заявляють, що обстріл будуть вести сили оборони України.