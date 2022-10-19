Росіяни готують позиції, щоб обстрілювати Херсон, – Кім

Російські окупаційні війська готують позиції, ймовірно, для того, щоб обстрілювати Херсон.

Про це в Telegram повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Враховуючи заяви росіян, що, мовляв, евакуюйтесь, бо ЗСУ будуть обстрілювати Херсон, є враження, що вони готуються бити по місту. На жаль..." – сказав він.

Кім також розповів, що є інформація про те, що російські загарбники готують укріплення в районі Чаплинки. Там вони збирають артилерію.

Раніше голова Миколаївської ОВА також прокоментував заяви херсонських гауляйтерів та російських командирів про те, що вони начебто відходять.

"Усі ці заяви окупантів, що вони будуть відходити та приймати складні рішення – якесь обманулово, якщо чесно. Думаю, собака не там зарита", – написав Кім у Telegram.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк раніше заявив, що Володимир Путін очікує, що російські військові "вгризатимуться в Херсон зубами", щоб їхній вождь міг “зберегти обличчя”.

У той же час Financial Times пише, що ЗСУ можуть звільнити Херсон від окупантів найближчим часом та просунутися до правого берега Дніпра.

13 жовтня окупаційна "влада" Херсона наказала евакуювати частину населення. Зазначадлся, що ймовірно, російські війська очікують на поширення боїв на місто.